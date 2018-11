Merkel renuncia a continuar al capdavant del seu partit i abandonarà la cancelleria el 2021

Angela Merkel ha anunciat que no presentarà la seva candidatura a la reelecció com a presidenta de la democràcia cristiana alemanya, la CDU, en el congrés que celebrarà el desembre. És una notícia sobre la qual s'havia especulat, però que ha causat un fort impacte. Sobretot perquè ha anat acompanyada d'un altre anunci: Merkel no serà candidata a la cancelleria en les properes eleccions federals, previstes per al 2021.Merkel encapçala un govern de gran coalició del seu partit amb els socialdemòcrates de l'SPD, que afronta un fort desgast. Les eleccions celebrades ahir a l'estat de Hesse van suposar un important retrocés per la CDU, que va perdre un 10%, malgrat continuar com a primera força del land. L'ensopegada del partit germà a Baviera, la CSU, de fa poques setmanes, va ser un altre cop.Què succeirà ara? En principi, Merkel vol continuar al capdavant del govern. La direcció dels partits alemanys a vegades no ha coincidit amb la persona que exerceix la cancelleria. Però l'afebliment del seu executiu i els mals resultats de la CDU dificultaran encara més el futur polític de la cancellera en el que resta de legislatura. Merkel es pot trobar amb més complicacions per fer valer la seva autoritat en els propis rengles.Amb l'anunci de Merkel, es tanca una llarga era de 18 anys a la CDU, després d'una altra etapa molt carismàtica que va estar protagonitzada per Helmut Kohl. Merkel ha situat la democràcia cristiana en una posició de centre moderat i la seva política d'obertura envers la immigració ha merescut crítiques severes de l'ala més dretana del partit. Un sector que ara pot veure aplanat el camí per efectuar un gir brusc a posicions més conservadores.

