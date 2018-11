L'ultra Jair Bolsonaro, nou president del Brasil

El president electe del Brasil, Jair Bolsonaro, s'ha declarat preparat per complir amb totes les promeses de campanya a les primeres declaracions després de la seva victòria en la segona volta de les eleccions presidencials, celebrada aquest diumenge."Tots els compromisos que vam fer, els assumirem (...) estic molt agraït per la confiança", ha proclamat Bolsonaro en la seva primera compareixença davant els mitjans brasilers. "Començarem a ser un govern que pugui col·locar el Brasil en un lloc important", ha manifestat.En aquest sentit, ha assegurat que va a "respectar i defensar la democràcia i la Constitució" i ha insistit en la importància de deixar de "flirtejar amb el comunisme".Milers de persones han sortit al carrer a Rio de Janeiro per celebrar la seva victòria després d'una jornada electoral sense incidents. Bolsonaro s'ha alçat amb la victòria en la segona volta amb un 55,2% dels vots, segons el Tribunal Electoral."El Brasil està festejant. La bona gent del Brasil està celebrant", ha expressat Carmen Flores, presidenta local del Partit Social Liberal (PSL), la formació de Bolsonaro.El seu rival, el candidat del Partit dels Treballadors (PT), Fernando Haddad, ha obtingut un 44,,8% dels suports amb el 99% dels vots escrutats.Bolsonaro (Campinas, Estat de Sao Paulo, 1955) liderava totes les enquestes d'intenció de vot de cara a la segona volta de les eleccions presidencials, fent gala d'un discurs totalment allunyat del políticament correcte.La campanya del candidat ultradretà, defensor de la família tradicional, i titllat de masclista, racista, militarista i homòfob pels seus detractors, va tenir un abans i un després el passat 6 de setembre, quan un pertorbat mental de 40 anys el va apunyalar en l'abdomen amb un ganivet de cuina.Així mateix, ha promès que realitzarà una reforma fiscal i donarà una nova orientació a les relacions diplomàtiques. A més, ha assenyalat que aconseguirà reduir el deute públic i fixarà menys taxes d'interessos.El president electe, que busca fixar relacions bilaterals amb països "més avançats", ha subratllat que reduirà la grandària del govern federal i que pacificarà el Brasil. Segons ha explicat, ha rebut una trucada telefònica del president dels Estats Units, Donald Trump, per desitjar-li sort, un tracte que ha considerat "molt amigable".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)