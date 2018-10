Les noves modificacions de Facebook, Whatsapp i Google

Facebook, Google i Whatsapp han anunciat aquest divendres novetats per a les seves aplicacions. Les tres grans empreses de tecnologia i comunicació inclouen modificacions per evitar l'spam, millorar la missatgeria o introduir stickers.L'empresa de Mark Zuckerberg ja havia anunciat la seva dedicació a la lluita contra les notícies falses a la seva xarxa social. Ara, Facebook estrena Context, una nova pestanya que apareixerà a les publicacions, per tenir més informació de les pàgines que publiquen els enllaços i donar-ne més credibilitat.L'aplicació de missatgeria Whatsapp, líder mundial, amplia el seu ventall d'emoticones, gifs i imatges amb els stickers. Es tracta d'imatges creades per l'empresa o altres artistes, a la manera de Telegram. Arribarà en les pròximes setmanes, tant a iOS com Android.Google ha anunciat que suprimirà el suport per a les notificacions de Nearby, una eina que oferia als usuaris informació sobre contingut i aplicacions relacionades amb el seu entorn proper, amb la ubicació.

