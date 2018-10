Intercepten paquets explosius enviats a Barack Obama i Hillary Clinton

Els serveis secrets nord-americans han interceptat aquestes últimes hores dos paquets sospitosos enviats a l'expresident Barack Obama i l'exsecretària d'Estat, Hillary Clinton, abans que arribessin als seus destinataris. Un tercer paquet anava destinat a la seu de la cadena CNN de Nova York i ha obligat a evacuar l'edifici. "Els paquets van ser identificats immediatament durant els procediments de supervisió rutinaris del correu i van ser tractats com a potencials artefactes explosius", ha explicat el cos de seguretat.A partir d'aquí s'ha iniciat una investigació criminal que implicarà "tots els recursos federals, estatals i locals disponibles per determinar la font dels paquets i identificar-ne els responsables". Segons ha explicat la CBS, el paquet enviat a Clinton era similar a un artefacte que tenia com a destinatari el multimilionari George Soros.La Casa Blanca ha condemnat els fets. "Condemnem l'intent d'atacs violents realitzant contra el president Obama, el president Clinton, la secretària Clinton i altres figures públiques", ha dit la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, que ha avisat que "els responsables" hauran de retre comptes.

