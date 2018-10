VÍDEOS «Salvados» reconstrueix la setmana de la DUI amb la veu dels protagonistes

⚠ ¡PASAJEROS AL TREN!

Hoy, en el AVE🚆 Barcelona-Madrid de las 11h, PREESTRENO EN EXCLUSIVA de #ElDilemaSalvados. Con el equipo de Salvados presentándolo. pic.twitter.com/G4K3ILXFxC — Salvados (@salvadostv) 24 d’octubre de 2018

Y el próximo domingo… ‘El Dilema’. Un documental que reconstruye, con sus protagonistas, la última semana de octubre de 2017: DUI o elecciones. pic.twitter.com/cKvaOgoXQd — Salvados (@salvadostv) 21 d’octubre de 2018

Aquest cap de setmana arriba un nou aniversari: el de la declaració unilateral d'independència del 27 d'octubre al Parlament. Salvados ha preparat un programa especial que reconstruirà l'última setmana d'octubre, que inclou la DUI al Parlament i l'aplicació del 155. Ho farà sota el títol El dilema. Crónica de dos rupturas, i de la mà dels seus protagonistes. La preestrena s'ha fet aquest matí a les 11.Al documental, Jordi Évole conversarà amb l'expresident Artur Mas, l'exministre Rafael Català, el conseller de Salut a l'exili, Toni Comín, l'exconseller Santi Vila, l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel, el president del PP català, Xavier García Albiol, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta i el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, entre d'altres. Al documental no hi intervenen els dos màxims dirigents de les dues parts en aquell moment: Carles Puigdemont i Mariano Rajoy.Una de les veus que reapareix després de mesos sense concedir entrevistes és la d'Anna Gabriel, exdirigent de la CUP i ara a l'exili a Suïssa. En un breu avançament de l'entrevista, Gabriel reflexiona sobre els dies previs a la DUI. "Es deixaven passant els dies i es perdia la pulsió, l'Estat guanyava i nosaltres no sumàvem suports. No milloràvem ni tan sols les estructures inexistents d'Estat. No fèiem res i l'Estat avançava implacable", diu. I acaba: "Potser el moment de la proclamació de la República hauria d'haver estat un altre".

