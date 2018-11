Quan l'atenció domiciliària es converteix en un benefici a dues bandes

“A banda que és una gran professional, també és encantadora amb mi. Me l'estimo molt, ja és part de la meva vida”, explica la Núria en parlar de l'Inna

La Núria amb l'Inna, treballadora d'Accent Social. Foto: Adrià Costa

Una part notable de les treballadores d'Accent Social -el 95% són dones- provenen de situacions molt complexes

TIPOLOGIA DE PERSONES ATESES PEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA D'ACCENT SOCIAL A BARCELONA







Cristina Fernández: «Moltes de les nostres treballadores han patit situacions de vulnerabilitat»

Cristina Fernández. Foto: Adrià Costa

Cristina Fernández és la cap de servei del



- Quins són els eixos clau d'Accent Social?



- El compromís social és el més important de tots. Les nostres treballadores són un col·lectiu principalment femení, i moltes d'elles surten de situacions complexes, de vulnerabilitat, algunes són víctimes de violència de gènere... Nosaltres els oferim feina de qualitat, treballem amb elles i amb la seva situació, i les formem i acompanyem per tal que continuïn desenvolupant les seves competències.



L'altre eix clau per a nosaltres és la dignitat de les persones. Som el servei públic municipal que entra diàriament a més domicilis de tot l'Estat. Som els ulls dels serveis socials de 40 ajuntaments catalans. Com que la nostra feina implica entrar a casa de les persones, hem de respectar molt la seva dignitat, tenir en compte que entrem a dins de la seva intimitat.



- Quin canvi de paradigma hi ha als serveis socials? Què està canviant?



- Amb l'actual llei de la dependència, el col·lectiu amb dret a rebre prestacions s'ha ampliat, i per això entrem a molts més domicilis que fa uns anys. A més, l'usuari cada vegada és més exigent amb el servei, i això ens obliga a ser més excel·lents i a reforçar els nostres valors de compromís social i dignitat. Avancem cap a un servei cada vegada més professionalitzat.



El principal canvi de paradigma que hem treballat aquests últims anys al Servei d'Atenció Domiciliària és incloure l’atenció centrada a la persona com a eix clau de l’atenció. Des del SAD acompanyem a les persones en les etapes de la seva vida en les seves activitats facilitant les eines i recursos per tal que les puguin desenvolupar de la forma més autònoma possible i tenint en compte les seves preferències.



- Com es posen en contacte amb les persones en situació de dependència que han d'acompanyar?



- L'Ajuntament de Barcelona, a través dels seus serveis socials, és qui es posa en contacte amb els ciutadans en situació de dependència. Ells valoren cada cas i determinen les hores d'atenció i el tipus de servei que necessita cada persona. Amb aquesta informació, nosaltres busquem el professional que sigui més adient segons el perfil competencial necessari.



Hi ha vides que sembla que l'atzar les hagi fet coincidir perquè neixi alguna cosa nova. És el cas de la Núria Juncadella i l'Inna Troian, dues dones que els últims anys han passat per situacions molt difícils i que ara s'han trobat, s'aprecien i s'estimen.L'any 2016, la vida de la Núria va canviar completament. Per culpa d'una malaurada operació, va patir una lesió que li va causar una paraplègia. Els mesos següents van ser de desesperació, i a l'Institut Guttmann va haver de fer-se costat amb persones que patien situacions semblants, per donar-se suport mutu.Per la seva banda, l'Inna, que treballava de farmacèutica a Ucraïna, va fugir de la guerra amb Rússia amb un fill de cinc anys. Va començar una nova vida a Catalunya, on es va formar com a auxiliar sociosanitària. Amb el suport d'una entitat que treballa per la inserció de col·lectius vulnerables, va començar a treballar per a Accent Social , una entitat local que vetlla per la qualitat de vida de les persones, assistint-les de forma preventiva, assistencial, socioeducativa i rehabilitadora. Entre d'altres projectes, aquesta entitat presta el Servei d'Atenció Domiciliària, a través dels serveis socials bàsics de l'Ajuntament de Barcelona, a les persones en situació de dependència que viuen als districtes de Sant Martí i Sant Andreu.Precisament és Accent Social qui ha unit la vida de la Núria i de l'Inna. De dilluns a divendres, l'Inna va una hora a casa de la Núria, al barri del Clot. “L'Inna m'ajuda amb la higiene, a vestir-me i a desplaçar-me del llit a la cadira o al sofà amb la grua”, explica la Núria a. El que més valora de l'acompanyament, però, és la relació que ha creat amb l'Inna. “A banda que és una gran professional, també és encantadora amb mi. Me l'estimo molt, ja és part de la meva vida”, afirma.Pel que fa a l'Inna, el que més aprecia de la seva feina és el tracte humà amb les persones a qui ajuda. “M'agrada parlar-hi i veure el seu somriure, saber que la persona està contenta amb mi”, afirma. Cada dia es desplaça al domicili de tres persones per ajudar-les en diverses tasques. “Accent Social ens dona una formació específica en funció de les necessitats de les persones que assistim”, explica.Una part notable de les treballadores d'Accent Social -el 95% són dones- provenen de situacions molt complexes. Per poder contractar aquest perfil de treballadores, l'empresa col·labora amb associacions i entitats del tercer sector que els deriven persones que es troben en situació de vulnerabilitat. D'aquesta manera afavoreixen la seva inserció social i els donen una formació contínua que els ajuda a créixer professionalment i a poder donar el servei adequat.Aquestes formacions específiques fan que l'atenció domiciliària sigui un servei cada vegada més professionalitzat, com demanen les persones usuàries en situació de dependència. En aquest sentit, l'experiència acumulada -fa 15 anys que Accent Social acompanya persones- i el desenvolupament de noves metodologies i tecnologies permeten donar una resposta de manera individualitzada a les necessitats de cada persona.El Servei d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament de Barcelona té també com a objectiu augmentar les possibilitats de permanència de l'usuari al domicili i garantir-ne l'autonomia i la de la seva família o entorn personal. De fet, la gran majoria de les persones usuàries són gent gran en situació de dependència, seguit a molta distància per persones amb discapacitat, d'adults i de famílies amb infants.

