Brussel·les tomba els pressupostos d'Itàlia en una decisió inèdita

Brussel·les ha tombat els pressupostos d'Itàlia demanant al govern italià que torni a presentar els comptes perquè considera que els actuals no respecten el pacte europeu d'estabilitat pressupostària.És el primer cop a la història que l'executiu europeu rebutja uns comptes d'un estat membre. "Lamento estar aquí avui perquè per primer cop la Comissió Europea està obligada a demanar a un país europeu que revisi els seus plans pressupostaris", ha afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresident de la C per a l'euro.En concret l'executiu europeu ha demanat al govern de Giuseppe Conte que presenti "un pla pressupostari revisat" en un termini de tres setmanes perquè considera que l'actual "no està en línia amb els compromisos presentats per Itàlia en el seu Programa d'estabilitat d'abril de 2018".La CE ja va avisar Roma sobre la possibilitat que els seus comptes incomplissin el pacte europeu d'estabilitat pressupostària el passat 18 d'octubre i, de fet, el govern italià ja va reconèixer dilluns que la seva política pressupostària no compleix amb les normes del pacte d'estabilitat i creixement."Ha sigut una decisió difícil però necessària perquè el PIB continua estant a nivells anteriors a la crisi i els sectors més desafavorits de la societat italiana estan experimentant condicions econòmiques dramàtiques", afirmava el govern d'Itàlia en una carta per Brussel·les.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)