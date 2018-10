Qualsevol pot veure les teves fotos de l'iPhone per culpa d'un error de seguretat

ESET advierte de una vulnerabilidad que facilita a los atacantes saltarse la clave de acceso al iPhone, acceder a las fotografías y enviarlas a través de Apple Message



Si tens un iPhone i fotografies compromeses, t'interessa continuar llegint aquest article. L'empresa espanyola de seguretat informàtica Eset ha descobert un error del sistema que permet a qualsevol tenir accés a les fotografies del telèfon sense necessitat de desbloquejar l'aparell, tal com han explicat RAC1 , i la mateixa companyia a través de Twitter.Amb aquesta vulnerabilitat, i a través de les funcions de Voice Over i l'assistent virtual Siri es pot accedir a la galeria d'imatges. Voice Over serveix per llegir en veu alta el que es mostra a la pantalla, mentre que Siri obeeix les ordres que l'usuari dona al telèfon i les duu a terme sense necessitat de teclejar res. Amb la combinació d'ambdues funcions, si algú es deixa el telèfon damunt la taula, amb una ordre i sense tocar la pantalla es pot accedir a la galeria. La lògica porta a deduir que, a més d'obrir la galeria només amb ordres verbals, també es pot ordenar a Siri que enviï una imatge a qualsevol dels nostres contactes (a través d'Apple Message, però).Els dispositius més afectats són els que tenen instal·lada l'última versió actualitzada de l'iOS, el sistema operatiu d'Apple (v.12.0.1), i els nous models, inclosos l'iPhone X i el XS. Eset ja ha fet arribar aquesta errada de seguretat a l'empresa nord-americana, i Apple ja s'ha encarregat d'informar els seus clients que està treballant en una solució però que de moment, no deixin els iPhones a tercers.

