Què fer si ets víctima de la perillosa estafa per WhatsApp amb què et poden robar el compte?

NacióDigital, des de principis d'octubre, han tingut coneixement de 10 casos a Igualada, 2 casos a Berga i 1 a Solsona, i hi ha una investigació oberta per conèixer si es tracta d'un grup organitzat o diversos. Per aquest motiu, no han volgut precisar quin és el perfil d'estafador, tot i que sí que han destacat una sèrie d'actuacions, si algú detecta un possible cas d'estafa.



En primer lloc, destaquen, el més important és no enviar el missatge ni compartir-lo amb persones conegudes. En segon lloc, informar la policia i denunciar el cas. A partir d'aquí, depenent de si s'han sostret les dades o en quin punt es troba el procediment, es pot iniciar un procés penal als jutjats.



Altres estafes



L'estafa del robatori del compte del WhatsApp no és l'única sobre la qual alerta la policia catalana. Segons ja van explicar fonts de la policia catalana a, des de principis d'octubre, han tingut coneixement de 10 casos a Igualada, 2 casos a Berga i 1 a Solsona, i hi ha una investigació oberta per conèixer si es tracta d'un grup organitzat o diversos. Per aquest motiu, no han volgut precisar quin és el perfil d'estafador, tot i que sí que han destacat una sèrie d'actuacions, si algú detecta un possible cas d'estafa.En primer lloc, destaquen, el més important és no enviar el missatge ni compartir-lo amb persones conegudes. En segon lloc, informar la policia i denunciar el cas. A partir d'aquí, depenent de si s'han sostret les dades o en quin punt es troba el procediment, es pot iniciar un procés penal als jutjats.L'estafa del robatori del compte del WhatsApp no és l'única sobre la qual alerta la policia catalana. També n'hi ha d'altres, com ara l'avís sobre la caducitat del WhatsApp, o diversos rumors que circulen per la xarxa, com el fals avís de la policia sobre una enquesta en centres comercials, el fals rumor del vehicle amb les llums apagades, el rumor d'arxiu d'actualització de Windows Live que conté un virus, el rumor dels clauers amb xip de localització, el fals rumor del plàtan contaminat amb VIH, el fals avís de reintegrament de dècims de la loteria no premiats, el fals rumor sobre possibles atemptats o el rumor -també fals- sobre les ampolles explosives escampades a llocs públics.

Durant les últimes setmanes, els Mossos d'Esquadra han emès un missatge d'alerta sobre una nova estafa que circula per WhatsApp, i que consisteix en el robatori del compte del mòbil a través d'aquesta aplicació. Segons va publicar NacióDigital, ja s'han produït una vintena de casos -la majoria, a la Catalunya central- en què un dels contactes de l'agenda de la persona estafada envia un missatge (sense saber-ho ell) i demana que li passis el codi d'un SMS que es rebrà perquè el necessita per aconseguir un regal.Si es contesta aquest SMS, és molt probable que es produeixi el robatori del compte del WhatsApp i que, per altra banda, s'hagi obert un canal perquè, a través de l'aplicació, es pugui accedir a la informació personal del mòbil per a usos no autoritzats. De fet, alerten els Mossos, la persona que t'escriu no és veritablement el teu contacte, sinó un perfil d'estafador que podria aconseguir el compte de l'aplicació i bloquejar-la, ja que amb el codi enviat li dones accés a instal·lar-la en un altre telèfon amb llibertat per fer servir les dades i els contactes que s'hi guardessin.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)