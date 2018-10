Mor Montse Oliva, delegada d'«El Punt Avui» a Madrid

Siempre cerca de la noticia, sintiendo la actualidad política desde primera línea. Así era Monste Oliva, periodista de El Punt Avui. Nos ha dejado una magnífica profesional y excelente persona. Mi cariño para su familia y amigos.

Hasta siempre, Montse.https://t.co/EkJWhRBlhU — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 21 d’octubre de 2018

Ens ha deixat la Montse Oliva. Ens deixa un llegat de bon periodisme que cal agrair i reconèixer. Una abraçada als companys de @elpuntavui i a la família. Descansa en pau. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 21 d’octubre de 2018

Ha muerto Montse Oliva, periodista de El Punt Avui. Magnífica profesional, excelente persona. Mi cariño para su familia y amigos — _Rubalcaba_ (@_Rubalcaba_) 21 d’octubre de 2018

En la mort d la periodista de l’Avui a Madrid Montse Oliva, els homes i dones d’ @Esquerra_ERC al Congrés i al Senat, càrrecs electes i assessors, transmetem el condol a la família i expressem l’agraïment a la benvolguda Montse per l’estima i la professionalitat amb q ens tractà. — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 21 d’octubre de 2018

Montse Oliva

La periodista Montse Oliva ha mort aquest dissabte a la nit als 52 anys a Madrid. Oliva, natural de Torà (la Segarra), era la delegada a la capital espanyola d'El Punt Avui. Deixa espòs i un fill.Va arribar l'any 1999 per treballar a la delegació del diari i anys després va ser nomenada responsable. La primera gran cobertura que va fer pel rotatiu va ser la campanya electoral de les eleccions al Congrés de l'any 2000, que va guanyar José Maria Aznar, del PP. Va seguir la caravana del PSOE, cosa que també va fer en posteriors campanyes electorals.Oliva havia treballat abans a La Vanguardia, El Mundo, El Observador i a La Mañana de Lleida. La periodista compaginava la seva feina a El Punt Avui amb la participació en espais d'opinió a Rac1 i Catalunya Ràdio. Estava especialitzada en la informació política i tenia un ampli coneixement de la vida interna del PSOE i de l'àrea de tribunals.Els reconeixements a la seva figura han arribat en forma de centenars de piulades tant des de la política -no ha faltat cap líder polític- com del periodisme per la seva professionalitat i bon tarannà.El funeral se celebrarà aquest dilluns a Madrid però la família prepara també un acte de record a Torà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)