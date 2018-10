La Catosfera tanca la desena edició amb el seu millor cartell

Jornada feminista a la Catosfera, amb diverses periodistes Foto: Catosfera

La Catosfera ha arribat aquest 2018 a la seva desena edició , la quarta consecutiva que se celebra a Girona, amb un cartell que l'organització ha qualificat com a "un dels millors" que s'han vist fins ara.Les activitats van començar dijous amb una taula rodona sobre la censura digital de l'1 d'Octubre, un tema que s'allargaria fins el divendres, on també es va debatre sobre aquesta data, però en relació amb el periodisme. Figures com les d'Ariadna Oltra, Jordi Borràs, Quico Sallés o Jordi Iparraguirre, amb nombroses opinions i anècdotes, van expressar les seves opinions, moltes vegades diverses, sobre què va passar l'1 d'Octubre a les xarxes i com ha evolucionat el periodisme des de llavors.L'activitat per escoles Catosfera.edu, conduïda per Josep Maria Ganyet, Quico Domingo i Jordi Tarrida, va tornar a acostar la creació als més joves, i Mariola Dinarès, conductora del programa radiofònic Popap, va presentar-ne l'edició de divendres des de l'escenari de la Catosfera.La darrera jornada, el dissabte, ha estat la més variada: des d'una ponència matinal sobre feminisme i xarxes amb Cristina Fallarás, Meius Ferrés, Alba Plana i Júlia Barceló que hauria pogut durar molt més per la profunditat i l'interès del contingut, passant pel vídeo de Carles Puigdemont i la presència virtual de Valtonyc, amb taules rodones sobre com es parla de cuina a les xarxes, com es comunica als més petits i als adolescents, amb Roger Carandell d'Adolescents.cat, Laia Servera de l'InfoK o Pol GiSe, o quin és el paper de les xarxes socials a la música, en una interessant xerrada on hi han intervingut diferents àmbits, entre ells els creadors, amb Arnau Tordera d'Obeses com a representant.

