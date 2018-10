El sistema per calibrar la bateria del mòbil

Quan ens comprem un telèfon mòbil solem quedem meravellats de quant arriba a durar la bateria respecte el nostre aparell antic, però el més habitual és que amb el pas del temps la bateria torni a fer de les seves i, fins i tot, apagui el telèfon de manera inesperada. Un dels sistemes per saber en tot moment l'estat real de la bateria del telèfon passa per calibrar-la. Segons explica el diari El País , els fabricants recomanen fer-ho de forma periòdica, de manera que, tot i que la bateria seguirà reduint la seva vida útil dia rere dia, sí que sabrem realment en quin estat real es troba. Així, aplicacions disponibles a Apple Store i a Google Play ens poden ajudar, però és més eficaç si ho fem de manera manual.Per calibrar un telèfon Android, cal descarregar totalment el telèfon i deixar-lo sense ús durant unes sis hores. A continuació, s'ha de carregar al màxim de la seva capacitat i, un cop estigui al 100%, deixar-lo carregant dues hores més. En finalitzar el procés, ja estarà calibrat, i ens indicarà l'estat real de la capacitat de la bateria.En cas de tenir un iPhone, cal carregar el telèfon al 100%, utilitzar-lo de manera normal i deixar-li que es quedi sense bateria. Un cop passi així, cal deixar-lo apagat unes buit hores i connectar-lo a la corrent sense fer-lo servir durant vuit hores més. Cal, sobretot, no desbloquejar-lo en aquest procés. Passades totes aquestes hores, cal reiniciar-lo amb el botó d'encesa fins que surti el logotip d'Apple.

