Sanchis demana «mesura» amb les crítiques a TV3 després dels atacs a la cadena

El director de TV3, Vicent Sanchis, ha tornat a demanar als grups parlamentaris de l’oposició i en particular als de Ciutadans “mesura” amb la crítica que es fa als mitjans públics. “No m’estranya que si es repeteix contínuament que TV3 és una màquina d’agitació i propaganda separatista hi hagi gent disposada a corregir-ho a la seva manera”, ha senyalat després de condemnar i mostrar preocupació per les agressions i intimidacions que van patir periodistes de TV3 (i de BTV) en la cobertura de la manifestació pel Dia de la Hispanitat.“No dic que no es facin crítiques constructives, o fins i tot una mica més enllà, però cadascú ha de mirar que les seves paraules, eslògans i divises no acabin fent pràcticament impossible el noble exercici del periodisme”, ha raonat Sanchis. El diputat de Ciutadans Ignacio Martín Blanco ha retret al director que expliqui les agressions “per les declaracions que hagi fet algun polític” i li ha etzibat que “ningú pot dir que hagi condemnat de forma unànime totes les agressions” del signe que siguin a excepció del seu partit, que ha estat, segons el diputat, “bastant consistent” en aquest terreny.Sanchis li ha contestat que “no només calen condemnes a la violència sinó “actuar amb conseqüència quan un es responsable d’una manifestació per garantir als periodistes poder treballar com es reivindica”.Catalunya Ràdio es planteja "intentar capitalitzar més" el fet casteller a partir de la propera temporada. Segons ha avançat el seu director, Saül Gordillo, en la sessió de control parlamentari a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l’emissora vol donar més "sortida" al món casteller, sobretot després de valorar "l’èxit" de l’especial d'El Suplement emès des del Concurs de Castells al Tarraco Arena a principis d’octubre.Actualment Catalunya Ràdio ja emet el programa setmanal casteller 3 rondes, que segueix tota la temporada castellera. En la mateixa sessió al Parlament el director de TV3, Vicent Sanchis, ha demanat als partits "mesura" amb el to de les seves crítiques als mitjans públics després de les agressions i intimidacions a periodistes de TV3 (i altres mitjans) durant la cobertura de la celebració del Dia de la Hispanitat.Saül Gordillo s’ha mostrat molt satisfet amb la cobertura que Catalunya Ràdio va fer del Concurs de Castells de Tarragona i ha felicitat l’equip d'El Suplement, amb Roger Escapa al capdavant, i la col·laboració "dels experts" de la casa que fan la cobertura de tota la temporada castellera habitualment a l’espai 3 rondes. “Com ho hem fet amb iCat en l’àmbit musical, ens plantegem intentar capitalitzar més el fet casteller per intentar donar sortida a tot aquest món, que té un públic i que cada cop suscita més interès també més enllà del nostre país”, ha anunciat Gordillo.Gordillo ha qualificat de "molt bo" l’inici de temporada de l’emissora així com la “consolidació” de la nova graella, de la qual ha destacat la incorporació als festius intersetmanals d’Albert Segura com a conductor substitut d’El Matí de Catalunya Ràdio i de Joan Rufas en el cas de l’Estat de Gràcia. El director del grup d’emissores de la ràdio pública catalana també ha recordat que el retorn d’iCat a l’FM té una garantia d’almenys 3 anys i ha afegit que la seva arrencada es va fer amb un plantejament “molt sostenible” (per auster”) perquè el pressupost “no sigui una càrrega quan s’hagi de revisar l’acord” de l’aportació pública extraordinària que va fer possible el retorn de l’emissora al dial analògic.D’altra banda, la presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach, ha anunciat al Parlament que no hi haurà per ara el retorn a les trenta-cinc hores setmanals dels treballadors dels mitjans públics que estipula el conveni col·lectiu. Llorach ha explicat que la direcció general de Funció Pública els va fer saber aquest mateix dijous que s’ha de mantenir la jornada actual de 37,5 hores.Segons la presidenta en funcions, la negativa arriba perquè la Generalitat no es troba entre les administracions que van complir “amb el requisit d’equilibri pressupostari” en l’exercici 2017, que és la condició que estableix la Llei de Pressupostos del 4 de juliol per oferir a aquestes administracions la possibilitat d’establir jornades laborals més reduïdes als treballadors públics.“La voluntat de la direcció de la CCMA és recuperar la jornada establerta al conveni col·lectiu. Però hem explicat sempre públicament i als comitès que és imprescindible l’autorització de la Generalitat per poder tornar a les 35 hores”, ha reiterat Llorach.La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha inserit una pregunta sobre la negociació del conveni de l'Agència Catalana de Notícies (ACN) en la comissió de control de la CCMA, que participa en un 30% de l'accionariat. Sànchez ha lamentat que la proposta aprovada el 2010 quedés "en un calaix" per la crisi econòmica i qualifica "d'injust" que la plantilla es regeixi pel d'Oficines i Despatxos.Llorach ha especificat que el tema no s'ha tractat en cap consell d'administració i per donar la resposta "més precisa i acurada" ha requerit informació al director de l'ACN, Marc Colomer, que li ha adreçat una carta.Colomer ha definit el nou conveni col·lectiu com un "eix prioritari" del mandat, una reclamació "reiterada" del consell administració i la direcció en diverses etapes, a més d'una demana dels treballadors. "L'actual direcció ha entomat amb determinació ferma aquest encàrrec, per pròpia convicció, en entendre que és una autèntica anomalia que 19 anys després de la seva fundació no es disposi d'un marc relacions laborals consensuat amb els treballadors", segons Colomer.Per aquest motiu, ha explicat que la direcció de l'ACN ha comunicat a Funció Pública la constitució formal de la Mesa i l'inici de les converses amb el comitè. "Les negociacions amb el comitè estan en marxa per trobar un equilibri satisfactori i viable per totes dues parts", ha conclòs el director en la carta, alhora que confia que sigui "l'intent definitiu".Sànchez ha lamentat que la presidenta en funcions de la CCMA no s'hagi volgut posicionar sobre el cas i ha volgut fer palesa la seva "preocupació". Així mateix, la diputada cupaire ha criticat la "negativa" de la direcció a incloure en el conveni clàusules del comitè que no suposen un increment del pressupost. "L'ACN hauria de ser un espai integrat 100% en el que entenem com a mitjans públics d'aquest país", ha reblat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)