VÍDEO Les exigències de la CUP al Govern, a ritme de mambo

Fer la República, implementar el mandat de l'1-O, desobeir Pablo Llarena... aquestes són algunes de les exigències que dia rere dia fa la CUP al Govern. El Polònia les ha resumit en un divertit mambo amb la música de Mambo nº 5. De la mà d'Eulàlia Reguant i Carles Riera, els cupaires critiquen la manca d'estratègia de l'executiu de Quim Torra i avisen: "Arriba el pressing". A la cançó rep tothom. Demanen al Govern que deixi d'intentar pactes amb Sánchez, demanen que ERC deixi d'eixamplar la base i que els comuns "deixin de marejar".Aquí teniu la cançó original:La CUP -la de veritat- decideix aquest dissabte com encara la legislatura. Ja des del 2012, moment en què els anticapitalistes van entrar al Parlament amb tres escons, es va voler deixar molt clar que la CUP no es conformaria, i que en aquest espai tindria l'objectiu -en paraules de l'exdiputat David Fernández- de ser el "cavall de Troia de les classes populars al Parlament". Però això podria deixar de ser així?Mantenir o no la coherència d'aquestes paraules serà motiu de debat al consell polític estratègic extraordinari que els cupaires han convocat a Palamós per determinar el rumb del partit a mig i llarg termini. Hi seran presents els membres del grup parlamentari. El plantejament de ser o no al Parlament, i la possibilitat d'abandonar els escons es posarà sobre la taula, tot i que, segons diverses fonts consultades per, el debat es decanta, a hores d'ara, perquè els diputats mantinguin la seva activitat a la cambra catalana.

