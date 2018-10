Albert Pla, en Peyu i Quimi Portet, junts al nou programa de TV3 «Natura sàvia»

La televisió pública catalana estrena nou programa. Natura sàvia arriba a la graella de TV3 dilluns vinent a les 23h i combinarà la divulgació i l'entreteniment en un format "sense precedents", tal i com informa la mateixa corporació . L'humorista Peyu serà el presentador del programa, i Quimi Portet i Albert Pla, components del "comitè de savis" de l'espai, segons han informat aquest dijous a la presentació que ha tingut lloc al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.Per en Peyu, el més interessant "és el format, que espero que l'espectador sàpiga llegir", i ha explicat que ha volgut reivindicar i descentralitzar el programa i per això gairebé tot està gravat a Osona. A la pregunta de com va escollir Albert Pla i Quimi Portet, el presentador ha dit que "necessitava una part humorística i com que ja coneixia en Quimi l'hi vaig proposar i sabia que tenia amistat amb l'Albert; vaig pensar que amb tots dos seria meravellós", i així va ser com els tres han tirat endavant aquest projecte, liderat per en Peyu. Segons afegeix, Natura sàvia "parteix d'una informació rigorosa que es barreja amb un humor "gamberro" i això és més atractiu i una bona manera de fer divulgació i arribar a un públic que no acostuma a veure documentals a l'ús".El director, Pep Duran, ha definit Natura sàvia com "un programa de natura i humor, en què a partir d'un documental de fauna autòctona, en Peyu i en Sañé fan la seva explicació i el comitè de savis intervé per donar el toc personal i espontani. En definitiva, un collage vertiginós". La cap de programes públics del museu ha dit que "el programa parla de nosaltres i ens ajuda a conèixer la importància de la conservació de la natura".En aquesta línia, director de TV3, Vicent Sanchis, ha explicat que "des que vaig veure el pilot sabia que teníem una cosa important entre mans. Perquè tot i que és difícil escapar de la pressió de l'audiència, no ens podem oblidar dels formats més innovadors". Ha definit el programa com "intel·ligent, curiós, audaç i molt interessant. Una història que farà parròquia".La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat ha explicat que "quan se'ns va plantejar la idea vam veure ràpidament que era molt interessant, perquè una de les nostres feines és difondre el coneixement ambiental del país, perquè Catalunya és un país d'una enorme biodiversitat i no és encara prou conegut". Subirà ha dit que la "difusió es pot fer de moltes maneres i creiem que la televisió pública ha de tenir un paper rellevant, per això valia la pena apostar per un format diferent i així poder arribar a un públic més ampli".

