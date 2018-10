VÍDEO Évole recorre al «Marca» per demanar una entrevista a Rajoy

Mariano Rajoy va deixar la política després de la moció de censura contra el govern del PP i ha desaparegut del mapa. Tant, que Jordi Évole ha hagut de recorrer alper intentar contactar amb ell i demanar-li una entrevista. "Senyor Rajoy, no sabem com posar-nos en contacte amb vostè, però creiem que per aquí ens pot llegir. Li hem de dir una cosa important", deia el primer missatge.Un segon missatge apareix a la pàgina 5, a la secció d'informació dedicada al Reial Madrid, que diu: "Senyor Rajoy, diumenge torna Salvados. Si vol ser un dels nostres convidats n'estarem encantats". Amb aquesta promoció, el programa d'Évole ha aconseguit fer-se viral a la xarxa i tothom està pendent de què farà l'expresident del govern espanyol.

