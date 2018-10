Què és i com funciona el mode vacances de Whatsapp?

Marxa de vacances i desconnectar "de tot" és un dels objectius més perseguits avui en dia, en plena era digital. Aïllar-se de la feina i de la rutina, però també dels xats incessants i les notificacions constants a la pantalla del mòbil. Les necessitats al voltant de les vacances han mutat amb l'avenç de les noves tecnologies i, en aquest sentit, Whatsapp ha decidit adaptar-s'hi. Tal com ha publicat el portal WABetalInfo , considerat referència en l'avançament de continguts i novetats sobre l'aplicació més utilitzada de missatgeria en tot el món, explica que Whatsapp està treballant en el desenvolupament de diverses novetats. Dues d'elles, relacionades amb silenciar xats de forma individual sense necessitat de bloquejar.Irromp amb força el "mode vacances", que actualitzarà el funcionament dels xats arxivats. Fins ara, quan s'arxivava una conversa, aquesta desapareixia de la llista, però hi tornava a aparèixer quan en cas de rebre un nou missatge. Amb aquesta nova funció, els xats arxivats no apareixeran a la safata d'entrada ni s'enviaran notificacions encara que es rebin nous missatges.El "mode silenci", l'altra novetat prevista en aquest àmbit, és més senzilla. Simplement, en aquells xats marcats amb aquesta etiqueta, no apareixeran els globus del nombre de missatges rebuts sobre la conversa.Per últim, també s'ha posat sobre la taula la possibilitat de vincular el compte de Whatsapp amb perfils de la resta de xarxes socials com Instagram, Facebook o Twitter.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)