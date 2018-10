Jordi Basté guanya l'Ondas al millor presentador de ràdio

La 65a edició dels Premis Ondas ha distingit Jordi Basté com a millor presentador radiofònic (El món a Rac1), Sandra Sabatés com a millor presentadora televisiva (El Intermedio, a La Sexta) i Júlia Otero per la millor programació especial de ràdio (la secció El Gabinete del seu magazine radiofònic a Onda Cero).Els Premis Ondas 2018 han premiat 24 candidatures d’entre les més de 300 rebudes, entre les quals hi ha també l’actor Oriol Pla com a millor actor pel seu paper en la sèrie El día de mañana (Movistar+), el músic Manolo García per la seva trajectòria i el documental sobre el retorn del president Tarradellas a Catalunya Els homes del silenci, coproduït per TV3. Els Premis Ondas es lliuraran el proper 14 de novembre al Liceu després que l’any passat es lliuressin per primer cop lluny de Barcelona, a Sevilla.A banda de Basté i Otero, els Premis Ondas 2018 de ràdio han reconegut la trajectòria professional de Tomás Fernando Flores, per la seva labor a l’emissora radiofònica pública Radio 4 i el programa La vida moderna, de David Broncano a la Cadena Ser, com a millor espai radiofònic de l’any. Així mateix ha estat premiat Isaías Lafuente pel seu espai Unidad de vigilancia dins del programa de Carles Francino La Ventana, també a la Cadena Ser.En televisió els Ondas han considerat Operación Triunfo (RTVE) com el millor programa d’entreteniment i RADIO GAGA (al Canal 0 de Movistar+) com a millor espai televisiu d’actualitat. Jesús Calleja ha rebut l’Ondas al millor presentador al capdavant del programa Planeta Calleja, a Cuatro. Sandra Sabatés ha rebut l’Ondas a la millor presentadora per l’Intermedio (La Sexta), que co-presenta amb El Gran Wyoming.El premi a la millor sèrie televisiva se l’ha endut l’adaptació televisiva del polèmic llibre de Nacho Carretero Fariña, emesa a Antena 3. En interpretació, els Ondas se’ls han endut Oriol Pla i Aura Garrido (El día de mañana, Movistar+), aquesta última exaequo amb Patricia López Arnaiz (La otra mirada). Al seu torn, la sèrie de Netflix Paquita Salas ha guanyat l’Ondas a la millor programa d’emissió online.En música, Manolo García ha guanyat l’Ondas a la trajectòria artística, Operación Triunfo 2017 el guardó al fenomen musical de l’any i el concert de Vetusta Morla a l’esplanada de la Caja Mágica de Madrid, el guardó al millor espectacle musical.Els Ondas Internacionals de televisió han estat per Babylon Berlin, de Beta Film GmbH' (Alemanya) i una menció especial al programa Qué pasa con los ninos?, de Noticias Telemundo (Estats Units). En ràdio, el jurat ha concedit un guardó especial en reconeixement a la ràdio colombiana Radio Caracol.La gala d’entrega dels Premis Ondas 2018 se celebrarà el proper 14 de novembre al Gran Teatre del Liceu. Serà el retorn dels guardons a la ciutat on van néixer el 1954 de la mà de Ràdio Barcelona (Grupo Prisa), i d’on no havien sortit mai fins l’any passat, quan es van lliurar de forma excepcional a Sevilla, sense que el grup de comunicació arribés a aclarir-ne els motius.

