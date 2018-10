Google inclou el català en les llengües del seu nou traductor simultani per veu

La traduccció simultània de Google ja fa temps que és una realitat. Ara, la companyia l'ha fet extensiva a tots els dispositius amb auriculars Android -en un principi el traductor per veu només està disponible amb els aparells Pixel Buds-. A més a més, els parlants de la llengua catalana poden estar d'enhorabona, ja que Google ha seleccionat el català com una de les 40 llengües disponibles en l'Google Assistant.El cercador té disponibles més de 100 llengues en el traductor convencional, però ara per ara només ha desenvolupat en el sistema simultani en una quarentena. Així, tal com detalla la Plataforma per la Llengua, ja s'ha confirmat que Google ja té desenvolupats la síntesi i el reconeixement de veu en català.Més enllà del català també hi són l'afrikaans, l'anglès, el japonès, el serbi, l'àrab, el finès, el khmer, el singalès, l'armeni, el francès, el coreà, l'eslovac, el bengalí, l'alemany, el letó, el castellà, el grec, el nepalès, el suahili, el xinès mandarí, l'hindi, el noruec, el suec, el croat, l'hongarès, el polonès, el tàmil, el txec, l'islandès, el portuguès, el tailandès, el danès, l'indonesi, el romanès, el turc, el neerlandès, l'italià, el rus i el vietnamita.L'usuari parla a través dels auriculars -han de ser compatibles amb els dispositius Android- i el sistema ho tradueix a una de les altres llengües desenvolupades i ho transmet amb una veu de forma gairebé simultània.En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua ha celebrat la decisió de Google d'incloure el català i ha assegurat que confia que ben aviat sigui una de les llengües del guiatge de veu de Google Maps, d'Android Auto, de Google Home i d'altres dispositius de Google Assistant.

