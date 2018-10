La Festa dels Súpers a Barcelona exhaureix les 28.000 entrades en un matí

La Festa dels Súpers de Barcelona que se celebrarà el 27 d'octubre al Palau Sant Jordi ha exhaurit les 28.000 entrades en un sol matí. Les invitacions per a la 22a edició, tant per a l'espectacle del matí com per al de la tarda, són totes gratuïtes.La nova edició canvia de format i serà un esdeveniment que passarà per diferents punts de Catalunya, amb l’objectiu d’arribar a tot el territori i oferir nous continguts i experiències, que la faran més emocionant i pròxima. Després de Barcelona, la propera parada serà Tarragona, el 17 de novembre, amb el mateix sistema d’invitacions gratuïtes.