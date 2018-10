Diagnostiquen el primer cas d'addicció a Netflix al món

L'esclat de les sèries en plataformes digitals ha fet aflorar el fenomen, conegut com a serièfil, persones que s'han convertit en experts d'aquest món. El que no s'havia conegut fins al moment és que això pogués derivar en una addicció patològica. El primer cas s'ha detectat a l'Índia, a l'Institut Nacional de Salut Mental i Neurociències de Bangalore.Es tracta d'un jove de 26 anys, a l'atur, que ha estat més de sis mesos enganxat a Netflix. Segons informa The Hindu , va començar consumint més de set hores diàries de televisió mirant pel·lícules i programes de la companyia nord-americana. La primera cosa que feia només llevar-se era engegar la televisió.El doctor que l'ha tractat, i director del centre, Manoj Kumar Sharma, assegura que era una via "d'escapament" i "s'oblidava dels problemes". El jove ara està rebent tractament amb teràpia, exercicis de relaxació i l'estan guiant per encaminar la seva vida professional.

