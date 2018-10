La Catosfera 2018 valora l'impacte de l'1-O en el periodisme i els límits de la censura

La Catosfera, que és el cicle de debats en profunditat i xerrades sobre el món d'Internet i la comunicació , celebrarà la desena edició a Girona entre el 18 i el 20 d'octubre a l'Auditori Josep Irla. Enguany presenta un programa divers que permetrà "posar el focus en diferents temàtiques amb noms de gran rellevància", tal com informen els organitzadors a través d'un comunicat, i que recordarà l'impacte que va tenir l'1 d'octubre de l'any passat en tres taules rodones, on es parlarà de periodisme, censura a Internet i drets civils a les xarxes socials Així mateix, el cicle s'inaugurarà amb una taula rodona sobre periodisme amb el títol El periodisme després de l'1 d'octubre, en el qual hi intervindran els periodistes Ariadna Oltra, Quico Sallés, Mariola Dinarès, Neus Tomàs i el fotoperiodista Jordi Borràs. Una de les novetats d'aquesta edició és la taula rodona La censura a Internet l'1 d'octubre, que pretén reflexionar, des d'un punt de vista tècnic, legal i ètic, sobre el que va passar amb el tancament de pàgines web i intervencions de dominis l'any passat. En aquesta, les personalitats que hi intervindran seran Xevi Sañé, Jordi Iparraguirre, Nacho Amadoz, Josep Jover i Àlex Corretger.Pel dia 20 hi ha programades cinc taules rodones (dues al matí i tres a la tarda) segmentades per temes: feminismes, drets civils, gastronomia, joves i música. A la tarda, la gastronomia tindrà el seu espai amb Cuinar, menjar, comunicar on hi participaran periodistes especialistes en aquest àmbit i cuiners com Trinitat Gibert, Josep Sucarrats, Pep Nogué i Esther Massats, entre altres. Posteriorment, tindrà lloc la taula Les claus per comunicar-se amb el públic juvenil amb Laia Servera, Roger Carandell, Pol Gibert i Jaume Rojo. La Catosfera acabarà amb Afinant les xarxes per promocionar la música amb Arnau Tordera, Ramon Montardit i Joan S. Luna.

