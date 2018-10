Què és i com funciona la nova eina d'Instagram que fa anar de corcoll als usuaris

Now you can quickly add friends on Instagram by scanning their nametags. You can also customize your own nametag with emojis, colors and selfies. pic.twitter.com/fq4HFNiDMy — Instagram (@instagram) 4 d’octubre de 2018

Ets dels que tens un nom d'usuari a Instagram impossible de pronunciar? Difícil d'escriure, enrevessat, i no suportes haver de lletrejar el teu nom? Si a les dues preguntes respons "sí", Nametag és una gran eina per a tu.La xarxa social de fotos ha començat a activar la nova funció anomenada "Nametag" o Targeta d'identificació, una eina que agilitza el procés de trobar usuaris que encara no segueixes. La funció d'aquesta novetat és la de crear un altre sistema de cerca de contactes, que recorda al funcionament dels codis Qr: des de la pestanya que porta al teu perfil d'Instagram és possible fer lliscar el dit per la pantalla de dreta a esquerra, d'aquesta manera s'activa una barra lateral amb les opcions: "Your activity", "Nametag", "Saved", "Close friends" i "Discover people".Només cal fer clic a l'opció Nametag, que et redirigeix a una pantalla nova on apareix un requadre blanc amb el teu nom d'usuari al mig. Just a la part inferior de la pantalla s'hi pot llegir "Scan a Nametag", i quan l'actives, s'obre la càmera, que projecta la realitat amb un filtre rosat. Aleshores el funcionament és com el dels codis Qr: per poder començar a seguir un altre usuari, només cal que l'altra persona a qui desitges seguir obri l'eina Nametag (on s'hi veurà el requadre blanc amb el seu nom d'usuari) i, acostis la teva càmera i enfoquis el requadre blanc en qüestió. Immediatament després, la càmera detecta el Nametag i redirigeix directament al perfil de l'usuari "escanejat".L'eina també permet personalitzar el fons i la fotografia, però també t'obliga a estar a prop de la persona que vols començar a seguir per poder escanejar el seu Nametag.

