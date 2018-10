Amor i ciència ficció, la nova proposta de TV3 per a la nit dels dilluns

amb la presència de Vicent Sanchis, director de TV3, Oriol Sala-Patau, cap de Ficció i Cinema de TV3, Jaume Banacolocha, productor executiu de Diagonal TV, Sergi Belbel, creador de la idea original, guionista de la sèrie i productor executiu creatiu; Kiko Ruiz Claverol i Joan Noguera, directors de la sèrie; Eugeni Margalló, director de producció, i els actors Andrea Ros, Muguet Franc, David Vert, Montse Guallar i Javier Beltrán.

"Pot haver-hi tants universos diferents com opcions no triades a la vida", aquesta frase va inspirar el creador de la Sergi Belbel

L’Auditori de TV3 ha acollit la presentació de la que serà la nova sèrie de TV3 per a les nits de dilluns, Si no t’hagués conegut. S'estrenarà el proper 15 d'octubre a les 21.55h. La presentació ha comptat"La catedral del mar ha posat el llistó molt alt", ha dit el director de TV3, i ha comentat que aparentment "la ciència-ficció podia complicar les coses", perquè és un gènere que la cadena pública no acostuma a tractar. "Hem vist el primer capítol i els dubtes s’han esvaït del tot. Estem al davant d’una gran sèrie que no té res a veure amb el que s’ha fet abans, i amb un nivell de qualitat excepcional", ha ressaltat Sanchis.D'altra banda, Oriol Sala-Patau, cap de Ficció i Cinema de TV3, ha assegurat que "aquest producte, nascut de la mà de Sergi Belbel i amb els actors que el lideren, és un luxe per a TV3 i un miracle"."És una sèrie que la pensàvem des de feia temps, però que ens ha costat produir-la pels temps difícils que hem passat", ha admès, tot afegint que és un miracle perquè es va començar a rodar el mes de maig i ja es podrà estrenar. "És un èxit, una aposta seriosa, diferent i que ens dona garanties de qualitat, els actors estan immensos i només queda esperar com ens mesura l’espectador"."Per nosaltres ha estat un repte fer una sèrie com aquesta", ha dit Jaume Banacolocha, productor executiu de Diagonal TV. “Una sèrie d’espais totalment naturals i un disseny de producció on a l’hora de rodar s’han prioritzat les èpoques, després les localitzacions i, finalment, els capítols que eren imprescindibles perquè s’arribés a emetre el dia 15. Ha estat una producció molt complicada amb el cost, en aquest cas, dels efectes especials, que és un afegit en una sèrie com aquesta.".La idea de la sèrie Si no t’hagués conegut va néixer al cap de Sergi Belbel de manera simultània a una obra de teatre que es va representar als teatres de Madrid. "La ficció televisiva ens permet ficar-nos dins del personatge d’una manera més extensiva que el temps i l’espai limitat que t’ofereix un escenari", ha explicat Belbel. "Et permet agafar una història, que podria ser una obra teatral, i multiplicar-la com fa la sèrie. La idea ha estat crear una història que pogués tenir recorreguts diferents en funció de les opcions que hem anat desestimant al llarg de les nostres vides"."Pot haver-hi tants universos diferents com opcions no triades a la vida", aquesta frase va inspirar Belbel. Això és el que passa a “Si no t’hagués conegut”. L’Eduard (Pablo Derqui), un home de negocis de mitjana edat, casat feliçment amb l’Elisa (Andrea Ros) i pare de dos fills, veu com la seva vida fa un gir inesperat: una desgràcia que ell mateix provoca de manera indirecta el colpeix brutalment. Però a l’Eduard, de la mà d’un personatge clau interpretat per Mercedes Sampietro, se li oferirà l’oportunitat d’entrar en universos paral·lels diferents en funció de decisions o opcions de la vida que ell ha anat desestimant.Els habituals del Festival de Sitges també podran gaudir de la preestrena de la sèrie, el divendres 12 d’octubre, a les 20.30, a la Sala Tramuntana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)