Google+ tanca després que quedin desprotegides les dades personals de mig milió d'usuaris

Alphabet, la matriu de Google, ha decidit aquest dilluns tancar Google+, la seva xarxa social, després que les dades personals de 500.000 usuaris quedessin exposats per un error de programació, segons ha informat la companyia en un comunicat.La bretxa de seguretat va ocórrer el març de 2018 i el gegant d'Internet va decidir no comunicar que aquesta fallada existia. L'equip legal de Google va recomanar no comunicar la fallada de seguretat per evitar l'"interès regulatori immediat", comparant les possibles conseqüències amb l'escrutini sobre Facebook després de descobrir-se la bretxa de seguretat que va usar Cambridge Analytica.Un total de 438 aplicacions van usar la interfície de programació que permetia accedir a les dades privades dels usuaris. No obstant això, Alphabet ha subratllat que no ha trobat proves que els desenvolupadors anessin conscients que existia aquesta bretxa de seguretat o que hagi fet ús d'aquestes dades.Les accions de Alphabet han descendit un 1,36% després de conèixer-se la fallada de seguretat fins a un preu d'1.151,83 dòlars, enfront dels 1.167,83 dòlars en els quals va tancar el divendres.

