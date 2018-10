PSC i PP, entre els tres partits amb més veu a TV3 i Catalunya Ràdio

El PSC i el PP van ser dos dels tres partits amb més veu i temps de paraula a TV3 i Catalunya Ràdio durant l'any 2017, superats només pel PDECat. Així ho relata l'informe que analitza el compliment de les missions del servei públic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) que elabora anualment el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).En concret, a TV3 l'ordre de major a menor entre els tres partits que encapçalen la llista és exactament PDECAT, PSC-PSOE i PPC-PP, mentre que a Catalunya Ràdio PSC-PSOE encapçala la llista per davant de PDECAT i PPC-PP.Més enllà de la presència dels partits, el CAC constata que les entitats vinculades al debat polític han ocupat entre el 3 i el 4% del total de temps de paraula. ANC i Òmnium Cultural encapçalen aquesta llista tant a TV3 com a Catalunya Ràdio.Pel que fa als temes que van rebre més atenció van ser, segons l'informe, les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol, la crònica internacional i els esdeveniments culturals, per aquest ordre. Després de PDeCAT, PSC-PSOE i PPC-PP, a TV3 la llista es completa amb Ciudadanos, ERC, CUP, Catalunya en Comú i Podem. A Catalunya Ràdio ERC supera Ciudadanos, en una llista que completen CUP, Catalunya en Comú i Podem.Pel que fa a l'atenció informativa dels mitjans públics catalans, les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol van representar l'any passat més del 20% del temps de notícia, en un exercici marcat per esdeveniments com la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1-O, l'aplicació de l'article 155, els processos judicials contra el govern de Carles Puigdemont o les diverses mobilitzacions ciutadanes relacionades amb el procés sobiranista, entre d'altres.Altres qüestions han estat la crònica política d'àmbit internacional, que va ocupar al voltant del 15% de l'atenció informativa; la informació sobre esdeveniments culturals, amb més del 10% del temps dels informatius, o els casos de presumpta corrupció, amb prop del 4% del temps.El ple del CAC va aprovar l'informe el 2 d'octubre amb cinc vots a favor i un en contra amb vot particular. L'estudi també especifica, per exemple, que si bé la presència de les dones ha augmentat lleugerament respecte del 2016, encara estan infrarepresentades a les informacions de la CCMA.

