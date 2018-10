Apple inutilitzarà el teu Mac si no el repares en una botiga oficial

MacBook

El gegant de la tecnologia Apple no permetrà que cap botiga no oficial repari els seus Segons explica el diari El Mundo , l'empresa impedirà que cap aficionat o altres botigues puguin reparar els seus ordinadors encara que tinguin totes les peces oficials i tot estigui correcte.Així doncs, Apple ha desenvolupat un programa que permetrà "activar" elun cop hagi quedat reparat. L'ordinador reparat ha de passar "una prova" exclusiva a la qual només es pot tenir accés oficialment a través de les seves botigues o associades.El bloqueig, mitjançant el software, salta per qualsevol reparació possible de forma física, ja sigui des de la placa base fins al sensor de moviment, passant per la pantalla o el teclat.Aquesta nova mesura d'accés restringit d'Apple xoca amb la legislació de diversos estats dels Estats Units, que pretenen impulsar el dret de l'usuari a reparar els seus dispositius, cosa per la qual la Unió Europea també està lluitant recentment.No és el primer cop que Apple aplica una mesura similar. L'empresa de tecnologia ja va intermposar un bloqueig a les reparacions dels seus iPhone el passat abril, generant una onada d'indignació i provocant diverses demandes judicials a diferents països del món.

