VÍDEO Évole anuncia el retorn de «Salvados» amb un espot brillant

El programa Salvados tornarà aviat a la graella dels diumenges a la nit a La Sexta. El periodista Jordi Évole ho ha anunciat en un vídeo que no deixarà indiferent a ningú, per hilarant i sorprenent. I fins i tot per l’autocrítica que s’hi fa. La interpretació de la líder popular María Dolores de Cospedal no té pèrdua.Al vídeo hi apareix Cospedal asseguda en una taula amb Évole, a qui renya sense cap tipus de contemplació: “Tindràs una temporada difícil. Sense el PP a la Moncloa i el PSOE al govern gràcies a Podem, amb qui et posaràs ara?”. I continua: “Les 12 del migdia i encara no ha dimitit ningú. I tu, a lo teu”.Évole, per la seva banda, es fa l’orni i segueix llegint El Marca. “Tu creus que Lopetegui plegarà”, és la resposta del periodista.

