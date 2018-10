Almenys 20 morts en un atropellament massiu a l'estat de Nova York

Almenys una vintena de persones han mort quan s'ha estampat una limusina contra un altre vehicle, encara no identificat, abans d'embestir un grup de persones. Els fets han tingut lloc a la localitat de Schohaire, a l'estat de Nova York.L'impacte inicial va llençar la limusina contra un grup de persones prop d'una botiga de regals i alimentació. El The New York Times explica que la limusina transportava assistents d'un casament i que el vehicle anava a gran velocitat contra les persones.L'accident ha tingut lloc a la cruïlla entre la ruta estatal número 30 i la 30A, segons la policia. En una declaració, "els noms de les víctimes encara no es faran públics, ja que s'està notificant als familiars".

