Amazon arribarà a tots els racons del planeta

Amazon torna a fer un pas de gegant en la seva hegemonia tecnològica. Primer es va convertir en líder del comerç per Internet. Seguidament va decidir consolidar-se com la primera de les plataformes d'streaming amb una inversió multimilionària per superar Netflix . I ara, una aliança amb la companyia de satèl·lits Iridium permetrà que arribi a tots els racons del planeta, saltant fins i tot d'Internet cap a qualsevol màquina. L'empresa nord-americana, segons explica el diari El País , vol anticipar-se a l'anomenat "Internet de les Coses", un concepte de connexió global que permetrà demanar la compra a través de la nevera o que diversos electrodomèstics es configurin a partir del clima o que comprin actualitzacions automàticament. Amazon crea CloudConnect amb l'empresa Iridium, que posseeix 66 constel·lacions de satèl·lits, establint "una xarxa espacial".La intenció clara de l'aliança és "focalitzar on el mòbil no arriba per fer arribar Amazon a tot el món". "Cobrirem el planeta sencer quan la xarxa terrestre només arriba al 20%", ha explicat el director general d'Iridium, Matt Desch. Les dues companyies pretenen augmentar la velocitat de comunicacions per terra, mar i aire. Amazon aconseguirà estendre la seva xarxa al 80% del planeta que no té connexió per mòbil.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)