VÍDEO Un independentista indignat esclata i canta les quaranta al Govern al «Polònia»

El Govern i la majoria independentista no troba el camí per tirar endavant el mandat de l'1-O i Junts per Catalunya i ERC no es posen d'acord per fer front a les decisions judicials contra els diputats processats. Tot plegat va fer que ahir, després d'una jornada de tensions, s'acabés suspenent el ple. Des de l'independentisme civil tot plegat es veu amb desil·lusió i un cert punt d'indignació.Així ho ha retratat Polònia en un aplaudit gag. En Miquel, el personatge que representa un independentista, vol celebrar l'aniversari de l'1-O amb Quim Torra, Roger Torrent, Elsa Artadi i Miquel Buch. "Ara és el moment de fer efectiva la República!", diu. Torrent, però, li fa veure que això no va així. "El Govern es va fer efectiu el resultat del referèndum...", respon en Miquel. Però Artadi i Torra matisen: "Des del Govern... ens hem fet una mica de caca".A partir d'aquí comença una bronca monumental del votant als màxims dirigents de l'independentisme. "Acoteu el cap davant tot el que us imposa un jutge xalat de qui se'n riu tota Europa!", esclata. "Vau dir que tornaria el president si votava el president! On és el president?!", afegeix. Des del Govern intenten justificar-se, sense èxit. "És possible que encara estigui tot per fer?!", crida en Miquel. El gag acaba, com aquests darrers dies, amb una càrrega dels Mossos mentre Torra es tapa els ulls per no veure res.

