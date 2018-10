propaganda fascista.....

Per ninja45 el 5 d'octubre de 2018 a les 13:26 0 0

Pues sí. Todos los males de la sociedad española son por culpa de los independentistas y menos mal que muchos de ellos están encarcelados, que sino podría ser peor. Todas las plagas bíblicas, la bajada brutal del Ibex, la subida de la prima de riesgo, la fuga de empresas, la ralentización de la economía, el aumento del paro, la disminución del turismo, la designación de Amsterdam como Agencia Europea del Medicamento, la muerte de testigos de cargo y fiscales afectos a la corrupción del Partido Podrido, todo ello y más cosas que me dejo en el tintero, son culpa del "desafío soberanista catalán" según todas las televisiones y medios de aborregamiento de masas afectos al "régimen" y todos los bocachanclas que salen en "prime time" a loar las bondades de los fascistas y corruptos que ya no nos gobiernan, sino que nos reprimen, insultan, amordazan, expolian, aporrean y encarcelan en aras a la "unidad de España", excusa perfecta de esta gentuza para seguir robándonos a manos llenas. Si me pegan, me divorcio. Som República !!*!!