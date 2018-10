Ricard Ustrell torna a la ràdio. El periodista farà una secció al programa que Josep Cuní estrenarà el proper 15 d'octubre a la Cadena SER amb el títol "Aquí, amb Josep Cuní". Ustrell se suma a aquest projecte, que neix "amb els valors d'una ràdio independent, plural i integradora, feta en català", que abordi l'actualitat des d'una perspectiva de proximitat, amb el suport i els recursos professionals de la Cadena SER.Ustrell, que la temporada passada dirigia i presentava El Suplement a Catalunya Ràdio, va deixar el programa després de tres anys al capdavant d'un dels programes insígnia de la casa. En aquell moment, al juliol, va anunciar que s'agafa un any per treballar en nous projectes de cara al setembre. "Necessito un any de calma, de parar i agafar aire", va explicar aleshores.

