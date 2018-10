Jordi Basté torna a TV3 amb un programa de 13 episodis

Jordi Basté aterra a TV3. El periodista i director del programa més escoltat de la ràdio catalana, El Món a RAC1, es posa al capdavant d'un programa, proposta original de Lavínia Audiovisual, en què la tecnologia, la globalització i el canvi climàtic, elements que modifiquen dia a dia el món en què vivim, seran el centre dels continguts.Tal com ha anunciat la CCMA en un comunicat aquest dimecres a la tarda, Basté pretén explicar "al gran públic" com s'estan produint grans canvis en la nostra vida quotidiana "motivats" per aquests tres elements troncals.Al llarg de 13 episodis temàtics que cobriran àmbits diversos -com el transport, la medicina, l'habitatge, l'esport o l'alimentació-, el periodista conversarà amb especialistes de primer nivell, descobrirà "projectes capdavanters a casa nostra" i a la resta del món, i experimentarà moltes de les innovacions en primera persona.Jordi Basté va començar la seva carrera professional a Catalunya Ràdio, emissora on va treballar durant 22 anys i el va portar a col·laborar amb les retransmissions de Joaquim Maria Puyal i a presentar programes com No ho diguis a ningú. A Televisió de Catalunya, va passar pels programes Gol a gol, Basquetmania i Fora de sèrie. Des del 2008 dirigeix i presenta el magazín matinal El Món a RAC1.

