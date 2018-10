​Alerta amb respondre números de telèfon amb aquest prefix

El timo de la llamada perdida suele usar estos prefijos

355👉Albania

225👉Costa de Marfil

233👉Ghana

234👉Nigeria

No devuelvas llamada o te lo facturarán cariiiiiiiiisimo #ESTAFA pic.twitter.com/ahjhV95ChA — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 2 d’octubre de 2018

Els estafadors no paren. Busquen i busquen noves fórmules per enredar els ciutadans. I una de les vies més preuades és la telefònica, tal com alerta la Guàrdia Civil al seu Twitter.La nova estafa s’anomena “de la trucada perduda”. L’usuari de l’aparell rep una trucada amb un sol to, o sigui que no té temps d’agafar-la, amb un dels prefixos següents: 355 (Albània), 255 (Costa d’Ivori), 233 (Ghana) o 234 (Nigèria).“No tornis aquesta trucada o et facturaran caríssim”, alerta la policia. I és que aquest és l’engany: quan l’usuari veu que l’han trucat, respon la trucada i li cobren una tarifa especial molt elevada, de la qual l’estafador se’n porta una part.

