​NacióDigital organitza una jornada sobre la importància de la reputació a les xarxes

organitza una jornada sobre la importància de la reputació a les xarxes. L'acte, centrat en el cas del sector turístic, reunirà el proper dimecres 10 d'octubre a les 17.45 experts de prestigi a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm –carrer Rosselló 515 de Barcelona-.Un like, una recomanació, una bona o mala crítica, o una ressenya favorable poden modificar les tendències de consum dels usuaris. Quines són les claus per obtenir un bon posicionament de la nostra marca a les comunitats virtuals? Com poden impulsar el nostre negoci? Quines són les millors eines per arribar a nous clients potencials? Quins són els millors curators davant l’allau d’informació? Claus per aconseguir major visibilitat i tenir una bona imatge a les xarxes i plataformes digitals. Aquests són algunes de les preguntes que s'intentaran respondre a la jornada “Comunicació i reviews: la importància de la reputació a les xarxes. El cas concret del sector turístic” organitzada peramb el suport d' Estrella Damm i l' Associació Catalana de Municipis (ACM).L'acte, que començarà amb la benvinguda de Jordi Font, director de Negoci i Estratègia Digital de, comptarà amb tres presentacions a mode de TED talk's, amb un temps màxim cronometrat de 15 minuts. Aniran a càrrec de José Antonio Donaire , vicerector de de Comunicació i Relacions Exteriors de la Universitat de Girona, que abordarà la relació entre turisme i reviews. A continuació, serà el torn de Jon Recacoechea, Industry Manager Travel de Google Espanya, que analitzarà les estratègies i plataformes mòbils útils per a la indústria turística. Finalment, intervindrà David Pueyo, director Taula Estratègica i Projectes Transmedia a Arena Media que analitzarà la importància del relat de marca.La segona part de la jornada consistirà en una mesa de debat moderada per Karma Peiró , periodista especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació i directora defins al 2018. Els ponents podran respondre les preguntes del públic assistent a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm que precedirà un còctel de networking.

Jornada «Comunicació i reviews: la importància de la reputació a les xarxes» by naciodigital on Scribd

L'esdeveniment, d'assistència gratuïta però amb inscripció prèvia, està dirigit a directius i responsables de comunicació i màrqueting d’empreses i institucions que vulguin millorar el posicionament de la seva marca i dels seus continguts a les xarxes.“Comunicació i reviews: la importància de la reputació a les xarxes. El cas concret del sector turístic”:La jornada “Comunicació i reviews: la importància de la reputació a les xarxes. El cas concret del sector turístic” compta amb el suport de:

