Un virus informàtic pot prendre't el control del mòbil en menys de set minuts

El programa espia Pegasus, que s'utilitza en més de quaranta països de tot el món, permet accedir a tota la informació d'un telèfon mòbil desconegut en menys de set minuts. Això és el que va demostrar l'empresa de ciberseguretat israeliana CSO Group, que va fer veure com, només amb un número de telèfon i sense que ningú toqués la pantalla, aconseguia el control del telèfon en menys de set minuts. De fet, segons relatat Motherboard , els hackers tenien accés a tots els correus electrònics i SMS, a part de la càmera i el micròfon, que podien usar de forma remota.Tal com precisa El Mundo , els principals usuaris del programa espia Pegasus són forces i cossos de seguretat de l'Estat, a part d'empreses d'espionatges, i els seus usos estan restringits a aspectes estrictament legals, tot i que en diverses ocasions s'han denunciat casos d'espionatge a activistes de drets humans, periodistes o treballadors d'ONG. Per això, l'empresa CSO Group és part acusada en diversos procediments que es debaten als tribunals.No obstant això, Pegasus és un dels millors softwares del món de l'espionatge i, per això, les diferents companyies mòbils l'utilitzen per analitzar quines són les mancances dels seus dispositius en matèria de seguretat.

