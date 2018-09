Grandíssima Rosa María Mateo!

Rosa María Mateo en 60 segundos: la administradora única de RTVE explota contra los políticos https://t.co/rdmYiOxmph pic.twitter.com/LB2uLM1Zt9 — Cadena SER (@La_SER) 25 de setembre de 2018

. Va aparèixer davant dels polítics i els va dir de tot. Els va deixar a l'altura del betum, on han d'estar. Els va dir que a ella no li dona ordres ni Déu, que si esperen que faci cas d'alguna de les seves fastigoses consignes millor que s'esperin asseguts. Els va dir que no és ni podemita ni socialista ni res de res. Els va dir que quan els veu per la tele li fan una mica de por. Em sembla que en realitat el que els volia dir és que li fan fàstic.. I els va reiterar que amb ella ho tenen cru si pretenen que segueixi les ordres de ningú. Els ho deia en especial als putrefactes del Partit Popular i al seu portaveu, un pobre home que li retreia absurditats a algú que no porta ni dos mesos a càrrec seu i que de moment l'únic que li ha donat temps de fer és foragitar el ramat de "peperos" que havien convertit els informatius de l'emissora en "tele PP". I el paio tenia els nassos de dir que el tal José Antonio Sánchez, l'anterior president, era un professional impecable i que no hi havia manipulació i algunes mentides més.. Un senyor que si tingués una mica de dignitat i de vergonya es quedaria a casa per sempre més, deixaria la política i demanaria perdó als ciutadans i sobretot a la seva família per haver-los fet avergonyir amb les seves mentides i indignitats. "Només els importa la televisió pública quan poden controlar-la", els va etzibar Mateo als polítics que tenia al davant i que me'ls imagino abaixant la mirada per no haver d'entomar tan sagnant veritat.. A Catalunya els partits polítics aspiren a repartir-se quotes de poder proporcional a TV3 i Catalunya Ràdio. Per un el director de la ràdio i per l'altre el cap d'informatius de la tele. I viceversa. I estan tan tranquils. I això també està passant ara. I no tenen remordiments? No, és clar que no. Els sembla el més normal del món.. Quina intervenció més prodigiosa la seva. Els va avergonyir fins a fer-los envermellir. Manjón, sí, mare d'un adolescent mort a Atocha, els va preguntar a la cara de què nassos reien mentre compareixien, per què organitzaven tanta brega, per què van convertir la comissió en un pim pam pum de retrets entre partits. Es percebia el fàstic que li feien aquells polítics indignes, desconeixedors de la intel·ligència, l'empatia i la qualitat humana. Els va dir als nassos que sentia autèntic menyspreu per ells.. Quedar-se descansat dient-los que fan pena i que el millor que podrien fer és dimitir en bloc i quedar-se a casa tancats a sota la taula. Grandíssima Rosa María Mateo!

