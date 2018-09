Les claus de la revolució digital, a debat a la Diada TIC

Més d'un miler de persones entre professionals i representants de tots els àmbits de les TIC de Catalunya debatrant aquest dijous al CosmoCaixa sobre les claus de la revolució digital en el marc de la Diada TIC . Amb el títol "Inspirant la revolució digital: la humanització de la tecnologia", una trentena d'experts i directius del sector dialogaran en cinc taules de debat sobre les TIC aplicades a la logística, al sector sanitari, a l’administració pública, a la mobilitat de les persones, i de l’impacte de la intel·ligència artificial cognitiva.Segons declaracions de Dani Pujol Bel, president de Graus TIC, "el progrés que representen les noves tecnologies també té una altra cara de la moneda" que pot "amenaça la privacitat, les relacions humanes tradicionals o fins i tot els llocs de feina".L’acte serà presentat per la periodista Xantal Llavina i estarà presidit per Jordi Puigneró, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública; Josep M. Garrell, rector de la Universitat Ramon Llull; Xavier Fonollosa, president de Localret i alcalde de Martorell; Eduard Martín Lineros, president de l’Associació de Professionals TIC de Catalunya i Dani Pujol, president de Graus TIC.La jornada comptarà amb la presència de ponents i moderadors com Antonio Calvo, Sustainable Mobility Manager a SEAT, Òscar Playà, director de l’Àrea de T-Mobilitat de l’AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ, Joan Carrillo, director general de SII CONCATEL, Eloy Opisso, Project Manager de Recerca i Innovació de l’INSTITUT GUTTMANN i Francesc Bert, director general de CISCO Catalunya. La Diada TIC de Catalunya reuneix en poques hores i en un mateix indret, els màxims responsables de la gestió, evolució i innovació del sector de les TIC a Catalunya, tal com reflexa el programa de l’esdeveniment.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)