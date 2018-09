Arcadi Espada titlla de «trolls» i «heterofobs» els treballadors d'«El Mundo» que el van qualificar d'homòfob

Encara hi ha persones a l'altre banda...

Per Un de pas el 23 de setembre de 2018 a les 21:27 0 0

Es clar, ell seguint amb la seva corda i discurs, a denunciar i insultar tothom que pensi com ell, que es demòcrata de tota la vida... El pitjor és que aquests personatges es creuen que així es la democràcia, que només val la seva idea i que ells són els amos de totes les veritats sempre úniques, sens dubte... No hi ha dubte, amb prou gent com ell esperona t, tant espaÑa, com Catalunya, serem independents, més Dora que tard... Endavant els atxes...