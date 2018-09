La manera d'enviar fotos per WhatsApp sense que perdin qualitat

L'enviament de fotografies per WhatsApp té un però, que perden qualitat en favor de la rapidesa. Una característica que d'altres aplicacions mòbils de missatgeria instantània han corregit. WhatsApp comprimeix les fotografies, però hi ha una manera perquè això no passi.El diari El País revela un truc per sortejar aquest fet. Un procés molt senzill i no cal instal·lar res al mòbil. En les opcions d'enviament d'un arxiu, dins una conversa de l'app, en lloc de clicar sobre "Galeria", cal fer-ho a "Documents". Se selecciona "Navegar per altres documents" i es busca la imatge o imatge en qüestió i s'accepta l'enviament.Tot i així, depenent del model de l'aparell és possible que només hi apareguin noms d'arxius. Per això, com subscriu la informació, és important tenir localitzada la instantània.

