La plantilla d'«El Mundo» es planta contra la deriva ultra dels seus columnistes

Els treballadors del diari madrileny El Mundo s'han plantat davant la deriva ultra dels columnistes del rotatiu. En una carta enviada al director Francisco Rosell a la que ha tingut accés, mostren el seu "absolut rebuig" davant la deriva ultra que han adoptat diversos opinadors. "Sentim vergonya aliena per aquestes paraules i lamentem que hagin estat difoses per la nostra capçalera", afirmen amb rotunditat. El detonant ha estat l'article homòfob d'Arcadi Espada contra Gabriel Rufián , arran de la compareixença de l'expresident espanyol José Maria Aznar al Congrés dels Diputats. En paraules d'Espada, considera que s'ha de contestar al diputat d'ERC en seu parlamentària dient-li: "La polla, mariconàs, com t'estimes més menjar-me-la: d'una vegada o per temps?"."Les paraules vulgars, grolleres i homòfobes que dedica al diputat d'ERC Gabriel Rufián no haurien d'haver-se publicat mai en un mitjà de comunicació", sentencien els treballadors, que consideren que no jutgen les opinions d'Espada però "sí que hagi utilitzat el diari per difondre les seves opinions homòfobes".En la carta, els treballadors també denuncien amb preocupació "el to de diversos articles publicats a El Mundo i en altres mitjans del grup". La revista Actualidad Económica es postulava en portada "a favor de les putes i en contra la mojigatería en general".Fernando Sánchez Dragó publicava un article on defensava el cop d'Estat de Franco l'any 1936. En paraules dels treballadors, que ho consideren indignant, "feia una encesa defensa des de les nostres pàgines del cop d'estat de 1936, que considerava “necessari” per ccomparar-lo, a més, amb l'arribada al poder de Pedro Sánchez".No és el primer cop que "en democràcia" es publiquen articles "intolerables" -en paraules dels treballadors-, com va ser el cas de Salvador Sostres. "Considerem que aquests articles als que ens referim vulneren clarament les nostres normes generals d'estil i produeixen un evident perjudici a la marca del diari", afirmen.Els signants de la carta lliurada al director asseguren que un dels problemes més greus de les paraules d'aquests articulistes és el dany col·lateral que provoquen als treballadors del diari, impedint poder accedir a fonts i informació per la mala imatge que generen. A més, citen el llibre d'estil d'El Mundo per reforçar l'argument de les "línies vermelles" que s'han creuat."Et demanem que reforcis els controls previs per evitar que frases com aqeustes apareguin al diari, que pensis que El Mundo ha de donar cabuda a aquests menyspreables comentaris i que adoptis les mesures necessàries davant la gravetat del que ha passat", han conclòs els treballadors.

