PP, PSOE i Ciutadans proposen tancar webs sense ordre judicial

El PP, el PSOE i Ciutadans han presentat una esmena al Congrés dels Diputats per poder tancar webs sense una ordre judicial. Es tracta d'una modificació de la llei de propietat intel·lectual que tornaria a posar sobre la taula les llibertats i els drets d'autor a Internet.Aquesta nova reforma es va publicar de forma oficial al BOE del 19 de setembre, on hi podem trobar la proposta de llei i les seves esmenes , i es podria aprovar en els pròxims mesos, a causa del suport dels tres partits, PP-PSOE-Ciutadans.Així doncs, sense el requeriment judicial, l'executiu espanyol obtindrà eines superiors per dotar l'actual Comissió(que forma part de la Comissió de Propietat Intel·lectual) per poder regular, controlar, suspendre o tancar webs.El govern espanyol gaudirà d'un poder superior a l'hora de tancar webs. Passant per sobre de les aprovacions judicials, l'executiu podrà tancar portals d'Internet sense necessitat de veure, entendre o tenir en compte si afecta la llibertat d'expressió. Només requerirà l'aprovació de la ja citada ComissióAquesta era la legislació anterior (o actual) a l'esmena aprovada pels tres partits.El tancament d'aquesta tipologia de webs provenia de l'anomenada iniciativa de l'exministraGonzález, qui va promoure la llei actual l'any 2009 (es va aprovar el 2011 gràcies a José) que pretenia regular la propietat intel·lectual a internet, centrant-se sobretot en les descàrregues il·legals.En aquesta línia, les grans pàgines de descàrregues i pirateria van veure's perseguides per aquesta nova doctrina, que segueix vigent a hores d'ara, però amb una particularitat que ara es veurà afectada: era necessària una ordre judicial per tancar el web.Aquesta modificació de la llei de propietat intel·lectual ha passat de puntetes ni sense fer massa soroll per la política espanyola, però la crítica ja ha arribat a la xarxa.Un dels primers a alertar d'aquest canvi va ser David Bravo, exdiputat al Congrés per Podem i especialitzat en dret informàtic.A hores d'ara, aquest projecte de llei que modifica el text anterior està pendent de ser aprovat però l'escenari més pròxim és que la xarxa a Espanya està a punt de canviar substancialment. Al mateix nivell que l'any 2011, quan González-va portar endavant aquesta iniciativa, es va trasbalsar tota la comunitat d'Internet.

