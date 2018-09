Facebook crea Dating, una eina per lligar que farà la competència a Tinder

L'objectiu de Facebook és reinventar-se contínuament. Per això, i tal com ja va apuntar el passat mes de maig, ha tret a la llum una nova aplicació que preveu fer la competència a Tinder, una de les principals plataformes que s'utilitza per trobar parella a les xarxes socials. La prova pilot de Facebook s'ha fet pública aquest dijous a Colòmbia, on es considera que els ciutadans fan un elevat uns de les xarxes.Allà, han precisat des de la xarxa social, més de 30 milions de persones utilitzen Facebook. Dating està dissenyada per ser una eina que utilitzin els usuaris per relacionar-se amb diferents persones que comparteixin els seus interessos i preferències a traves d'un perfil privat, però separat de l'aplicació principal. En conjunt, uns 200 milions de solters d'arreu del món utilitzen la xarxa social Facebook, de manera que ara Dating es considera una "oportunitat" per ajudar els usuaris a "construir relacions significatives".Entre algunes particularitats de l'aplicació es troba la possibilitat d'iniciar converses amb persones sobre les quals s'està interessat. Dating s'anirà activant gradualment a Colòmia i estarà disponible per a dispositius Android i IOS.

