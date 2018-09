El fitxatge de Cuní, embrió del nou projecte de la SER en català

Josep Cuní tornarà a fer ràdio. Aquest dimecres al matí, la Cadena SER ha esbombat la notícia del fitxatge del periodista català, que actualment havia desaparegut de la primera línia dels programes d'actualitat després de partir peres amb 8TV, i que ara seurà de nou davant dels micròfons. Concretament, davant els micròfons grocs de l'emissora del Grup Prisa a Catalunya, on es va iniciar professionalment. El fitxatge estrella de Cuní marca la pauta del nou projecte en català de l'emissora líder a Espanya.



Aquest retorn no serà, ni de bon tros, de baix perfil. L'expresentador i director de 8 al dia a la televisió del grup Godó es posarà al capdavant d'un magazín informatiu que s'emetrà íntegrament en català i en el prime time de la ràdio, entre les 07:00 i les 12:00 del matí, on s'acumula gairebé el 70% de l'audiència diària.

El nou programa, que s'estrenarà el 15 d'octubre i es dirà Aquí, amb Josep Cuní, és l'embrió d'una aposta ferma per la ràdio en català que fa temps que plana per la Cadena SER, però que ara s'ha començat a materialitzar, i que es potenciarà amb les retransmissions esportives sota la marca "Moguts".El projecte de Cuní s'emetrà per una nova emissora que tindrà més d'una desena de freqüències amb cobertura arreu del territori català. El director de SER Catalunya, Jaume Serra, valora aque aquest moviment representa un "compromís important amb la ràdio en català" i que s'ha començat a desplegar, ara per ara, "enriquint la franja més important [el matí]".Aquest compromís en el qual posa l'accent el director de l'emissora es reforça també amb les retransmissions esportives dels partits del Barça, l'Espanyol i el Girona. Ara per ara, no està previst que a curt termini la introducció del català en la programació vagi més enllà d'aquest magazín matinal, el futbol i els programes ja existents prèviament a la cadena.Així, com afecten aquests canvis i la nova cadena a les emissions de la SER a Catalunya? Pel que fa a les freqüències ja existents -el 96.9 de l'FM a Barcelona- no hi haurà cap canvi. La graella, híbrida amb programes com Hoy por Hoy o La Ventana en castellà i Espècies Protegides o El Balcó en català, es mantindrà intacta. El gran canvi és, doncs, que bona part de la programació es duplica en una nova cadena, que rebrà el nom de SER Catalunya, i que tindrà el programa Aquí, amb Josep Cuní com a nau insígnia.Per tant, en el prime time radiofònic, l'emissora del Grup Prisa emetrà a Catalunya el programa de Pepa Bueno, en castellà i per les freqüències de la SER; i el de Josep Cuní, en català i en paral·lel, per les noves de SER Catalunya. "La programació continuarà sent compartida, però el consum de ràdio se centra principalment a primera hora, i així és com intentem donar-li ara pes real al català", explica Serra.El director de l'emissora no tanca la porta que, en un futur, la SER arribi a emetre les 24 hores del dia en català. "Ara encara és molt aviat", respon quan se li pregunta per aquesta possibilitat. "Sabem que introduir el programa de Cuní no és pas un escenari final, que seguirem treballant, però ara cal centrar-se en aquest projecte", sentència en aquest mateix diari.

Com s'ha anat desgranant en aquest article, les diferències en la programació seran, a curt i mitjà termini, únicament el programa de Josep Cuní i les retransmissions futbolístiques. Per tant, de 12:00h a 13:30h s'emetrà Espècies Protegides per les dues cadenes, així com Soroll de 13:00h a 14:00h, Hora 14 de 14:00h a 14:30h, La Graderia de 15:00h a 16:00h, La Ventana de 16:00h a 19:00h, El Balcó de 19:00h a 20:00h i Què t'hi jugues de 20:00h a 20:30h. A part, tal com detalla Jaume Serra a NacióDigital, SER Catalunya també servirà per fer programacions i desplegaments especials en català "quan l'actualitat ho requereixi".

