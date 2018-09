Josep Cuní torna a la ràdio

La Cadena SER ha fitxat a Josep Cuní per dirigir i presentar un magazín informatiu que s'emetrà íntegrament en català i en el prime time de la ràdio, entre les 07.00 i les 12.00 del matí.El nou programa s'estrenarà el 15 d'octubre, es dirà "Aquí, amb Josep Cuní" i neix amb els valors d'una ràdio independent, plural i integradora, feta en català, que abordi l'actualitat des d'una perspectiva de proximitat, amb el suport i els recursos professionals de la Cadena SER.Amb aquesta iniciativa la cadena líder dobla la seva oferta a Catalunya, i ofereix als seus oients dues programacions simultànies, en horari de màxima audiència: Hoy por hoy, dirigit per Pepa Bueno i Toni Garrido, que s'emetrà en les freqüències habituals de la SER, en castellà; i "Aquí, amb Josep Cuní", que s'emetrà, en català, a través de les freqüències d'una nova cadena: SER Catalunya.Josep Cuní torna a Ràdio Barcelona, ​​la casa en la que es va iniciar professionalment, després d'un recorregut per Catalunya Ràdio, Ona Catalana, COM Ràdio, TV3, 8TV i Cuatro, on realitza una sèrie de grans reportatges que s’estan emetent en l’actualitat. Per a aquest projecte, Cuní s'envolta d'un equip que barreja periodistes joves i experimentats, i per tota l'estructura d'informatius de la SER.La carrera professional de Josep Cuní ha estat reconeguda amb sis premis Ondas i un micròfon d'Or, a més de la Creu de Sant Jordi i el Premi Nacional de Periodisme, concedits per la Generalitat, i el Ciutat de Barcelona, ​​concedit per l'Ajuntament de Barcelona.

