El CAC desmenteix el sectarisme atribuït a TV3 i constata el de la TVE de Rajoy

"Vostès són un aparell de propaganda separatista". Així de contundent es va expressar Albert Rivera en plena entrevista amb Lídia Heredia a Els Matins de TV3 el passat 7 de setembre. El xoc frontal entre el president de Ciutadans i la periodista va escenificar com el partit taronja ha portat fins al límit, escudat pel Partit Popular, l'estratègia contra la televisió pública catalana. Ara bé, hi ha algun àpex de veritat o justificació en la intensa croada de l'unionisme contra TV3?



El darrer informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) assevera, amb rotunditat i amb dades a partir del seguiment dels informatius, que les acusacions de Cs i PP no tenen fonament. El text, aprovat per cinc vots a favor del Ple del Consell i tan sols una abstenció, la de Daniel Sirera, vocal proposat pel PP, conclou que els informatius de TV3 van ser "els més plurals", seguits dels de Catalunya Ràdio. La televisió i la ràdio pública han donat molta més veu a diferents colors polítics que TVE de Catalunya durant tot el primer quadrimestre del 2018 -és a dir, mentre Mariano Rajoy encara era president del govern espanyol i el seu partit controlava amb mà de ferro l'ens públic-.

TV3 és el mitjà més plural, amb més diversitat de veus polítiques en els informatius

L'informe sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio, elaborat de gener a abril, és categòric: TV3 es penja la medalla del pluralisme polític per sobre de Catalunya Ràdio, RAC1, 8TV i TVE. Fins a 31 agrupacions polítiques van poder dir la seva en algun moment a la televisió pública catalana mentre encara estava vigent el 155, es va constituir el Parlament i els partits independentistes batallaven per tancar una majoria suficient per investir un president. Una xifra que contrasta amb les 21 de TVE o les 22 de 8TV.TV3 i Catalunya Ràdio, que no van ser intervingudes en ple 155 malgrat que algunes veus ho van demanar, també s'imposen en la diversitat en entrevistes. 22 veus diferents a la ràdio i 20 a la televisió. En aquest cas, doblant TVE, on de gener a abril només hi van tenir cabuda 11 veus diferents.De fet, la cadena dirigida per Vicent Sanchis és també la més plural en 7 dels 8 grans temes que van copsar el gruix de l'actualitat informativa del primer quadrimestre. Tal com destaca el CAC, la constitució del Parlament, el serial al voltant de la investidura del nou president de la Generalitat, l'evolució del cas judicial contra el procés català al Suprem i la corrupció van ser les temàtiques informatives que van absorbir més minuts de retransmissió.Aquesta és una altra de les realitats que més s'ha esforçat a construir l'unionisme. De nou, però, les dades ho desmenteixen. El CAC, a partir de l'anàlisi de la programació dels cinc mitjans catalans esmentats anteriorment, destaca que TV3 és la que més temps ha dedicat a informar sobre la corrupció. La investidura, els primers plens del Parlament i la causa judicial contra els líders independentistes representen més del 35% dels minuts d'informació a la televisió pública. Aquest percentatge, però, augmenta fins a gairebé el 50% en el cas de TVE o fins al 43% en el cas de RAC1.Pel que fa a la corrupció, com dèiem, els casos destapats en els darrers mesos han ocupat el 5,7% del temps dels informatius de TV3. Una xifra baixa, però que situa la televisió de la CCMA molt per sobre de TVE, amb un pes del 0,4%, i al nivell de Catalunya Ràdio, amb un 5,7%.

La televisió pública espanyola també presenta percentatges "molt inferiors" -com ressalta l'informe- a la resta de mitjans quant a la denúncia dels líders independentistes empresonats o exiliats (1,4% pel 3,6% de Catalunya Ràdio o el 3% de 8TV), les informacions entorn de l'article 155 (0,8% pel 2,2% de TV3 o l'1,1% de RAC1) o el debat sobre la llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya (0,3% pel 3,3% de 8TV o el 2,1 de RAC1).



Consulta, a continuació, totes les dades, així com l'informe complet del CAC.

L'informe del CAC sobre l'observança del pluralisme polític a la televisió i a la ràdio by naciodigital on Scribd

