Espanya va quasi duplicar la venda d'armes a l'Aràbia Saudita l'any de la guerra del Iemen

Espanya va batre un rècord en la venda d'armament a l'Aràbia Saudita l'any que va esclatar la guerra del Iemen. Tal com informa El País , l'any 2015 les exportacions d'armes a la monarquia saudita van créixer un 86%, fins arribar al 14% del total d'exportacions espanyoles, quasi el doble que l'any 2014. L'any que comença la guerra Espanya va autoritzar la venda de 400 bombes de precisió. També hi ha consignades llicències per valor de 584 milions d'euros, tot i que la xifra real de vendes va ser lleugerament inferior."Espanya ven a molts països i la majoria són estats fiables, però en la llista apareix l'Aràbia Saudita i altres a qui es venen equips militars", explica Pieter Wezeman, investigador del Sipri, l'institut europeu de referència en estudis de seguretat. I és que segons aquesta institució, Espanya es troba en quart lloc al rànquing de països exportadors d'armes a l'Aràbia Saudita, per darrera dels Estats Units, el Regne Unit i França.Les operacions amb el règim dels Saüd són cada cop més polèmiques, especialment en un context de guerra amb el Iemen, però també per les vinculacions de l'Aràbia Saudita amb l'islamisme radical i les vulneracions dels drets humans. Pel que fa a la venda d'armes, el govern espanyol va justificar exportar bombes de precisió a la monarquia saudita aquest divendres, després del consell de ministres. La portaveu del govern de Sánchez va assegurar que les bombes "no s'equivocarien matant iemenites". Unes declaracions que van aixecar polseguera.

