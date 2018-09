Totes les novetats de la nova edició d'«Operación Triunfo»

La cantant Ana Torroja i l'actriu Itziar Castro són dues de les principals novetats en la nova edició del concurs Operación Triunfo, que s'estrenarà el dimecres 19 de setembre a La 1 amb Roberto Leal al capdavant.L'exvocalista de Mecano s'incorpora al jurat, completant el trio amb Joe Pérez-Orive i Manuel Martos, i Itziar Castro s'uneix al claustre de professors com a docent d'interpretació, ha informat TVE aquest divendres en un comunicat.El cantant i compositor Miqui Puig ensenyarà als alumnes Cultura Musical, prenent el relleu de Guille Milkyway, i Rubèn Salvador serà el professor de balls de saló, en una Acadèmia que seguirà tenint Noemí Galera com a directora.Més de 16.000 aspirants es van presentar als càstings celebrats per tota Espanya, i un total de 85 van passar al càsting final, que va seleccionar els 18 per participar en la gala 0 i dels quals 16 entraran en l'Acadèmia.Operación Triunfo, que la passada edició va aconseguir una mitjana de 2.549.000 espectadors i el 19,7% de quota, estrenarà un plató de 1.200 metres quadrats, en el qual s'ha incrementat l'aforament fins a les 950 persones que podran assistir a les gales setmanals.El director de Continguts, Canals i Producció de Programes de TVE, Toni Sevilla, ha afirmat que el representant d'Espanya d'Eurovisió tornarà a sortir dels 16 concursants que entrin en l'Acadèmia d'Operación Triunfo.

