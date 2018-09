Germà Capdevila, reelegit president de l'APPEC

L’editor de la revista Esguard i director del Consell Editorial deGermà Capdevila, ha estat reelegit com a president de la Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC). Encapçalarà la nova Junta Directiva de l'entitat formada per un equip d’onze persones: Antonio Medina de Sàpiens Publicacions n’és el vicepresident; Quim Moreno de la revista Estris, el Secretari, i com a vocals continuen Mario Juárez de Graó, Laura Pons de Món Empresarial, Vicenç Relats de Vallesos, Joan Salicrú de Valors, Judit Sans de Time Out i Montserrat Tudela d’Auriga. A més a més, s’hi incorporen Vicent Llorca de Zirkòlika i Núria Valls de Cavall Fort.Entre els eixos de treball que s’ha marcat la nova junta hi ha la voluntat d’ampliar el suport a l’editor per enfortir les revistes i el sector, reforçar la presència de publicacions més enllà de Catalunya i consolidar les línies de treball de l’associació com ara la Nit de les Revistes, l’iQUIOSC.cat, la distribució, la formació, la comercialització de continguts, l’Espai de Reflexió Digital, la campanya "T’agradarà llegir en català" i la relació amb les biblioteques catalanes, així com els serveis de publicitat.L’elecció de la nova junta per als propers quatre anys s’ha fet a la sala d’actes del Centre Excursionista de Catalunya, membre de l’APPEC en tant que editors de la revista Muntanya. La reunió ha acabat amb una trobada d’editors a la carpa de l’iQUIOSC.cat instal·lada a l’Avinguda de la Catedral de Barcelona en el marc de "La Setmana del llibre en català".L’APPEC, fundada el 1983, té actualment 212 revistes i mitjans digitals associats. En aquests 35 anys d’història ha rebut reconeixements importants com el Premi Nacional de Comunicació Premsa i la Creu de Sant Jordi.

